Ligue des Champions : Quels adversaires pour le FC Bruges ?

Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions aura lieu ce jeudi à 17, à Nyon en Suisse au siège de l’UEFA. Le FC Bruges sera donc fixé sur le nom de ses adversaires.



Qualifié directement grâce à son titre de champion, le Club va disputer les poules pour la deuxième saison consécutive. Lors de la dernière édition, les Brugeois avaient affronté le Real, le PSG et Galatasaray. Ils avaient pris la 3e place et avaient été reversés en Europa League.



La mission pourrait être encore un peu plus compliquée cet automne, puisque Bruges a été placé dans le chapeau 4 (il était dans le 3 l’an dernier).



Philippe Clement et ses hommes pourraient hériter de trois "gros morceaux". On pourrait, par exemple, imaginer un groupe avec le Bayern, vainqueur sortant, Manchester City et l’Inter Milan.



Réponse peu après 17 heures.