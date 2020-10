Ligue des Champions : PSG - Manchester United, duel de haut vol pour Neymar et consorts (Live commenté 21h00)

On se souvient encore de la victoire du Bayern Munich que la C1 reprend déjà ce mardi. La Ligue des Champions propose déjà une belle affiche entre le PSG, finaliste malheureux, et Manchester United.

Les jeunes Mbappé et Rashford, les créatifs Neymar et Bruno Fernandes, les indispensables Di Maria et Martial… Le choc promet des duels de très haut niveau. A noter qu'Edison Cavani ne sera pas présent. Légèrement malade et avec un seul entraînement dans les jambes et plus de huit mois sans compétition, Solskjaer a préféré préserver son avant-centre pour des débuts moins tumultueux.

Mbappé-Rashford : duel de modèles

Kylian Mbappé (21 ans) et Marcus Rashford (22 ans) ont beaucoup en commun… sauf peut-être les trophées, que le prodige parisien, champion du monde avec les Bleus, accumule.

Mais l’Anglais a cependant gagné leur dernier face-à-face, en marquant le penalty dans les arrêts de jeu qui scellait l’élimination du PSG en 8e de finale en 2019 (0-2, 3-1). La troisième confrontation de ces jumeaux promet des étincelles. Le prélude d’une rivalité durable ?

Neymar-Fernandes : duel d’alchimistes

Ce sont deux joueurs capables de transformer le plomb en or. Les sorciers Neymar et Bruno Fernandes orchestrent l’animation offensive de leur équipe, dans des styles différents mais tout aussi efficaces.

Le Brésilien vient de boucler sa meilleure saison (19 buts, 12 passes) depuis son arrivée dans la capitale en 2017. Le Portugais est, lui, plutôt redoutable par ses ouvertures et ses coups de pied arrêtés, notamment sur penalty.

En 18 matches de Premier League, il a été décisif 19 fois (11 buts, 9 passes), soit un rendement similaire à celui de Neymar.

Di Maria-Martial : duel d’indispensables

Et puis, il ne faut pas oublier Angel Di Maria et Anthony Martial, suspendus en Championnat, auront d’autant plus faim mardi qu’ils n’ont que la C1 pour s’exprimer.

L’Argentin du PSG purge une suspension de quatre matches pour un crachat contre Marseille, tandis que le Français de MU est suspendu deux rencontres après son carton rouge contre Liverpool.

Les deux ailiers de formation sont parvenus à se rendre indispensables dans leur équipe, dans des rôles différents : passeur pour l’un, buteur pour l’autre.