Ligue des Champions : Pas de miracle pour Lyon, le Bayern domine et rejoint le PSG en finale

Le Bayern Münich a respecté son statut de favori mercredi soir à Lisbonne et s’est qualifié pour la 11e finale de Ligue des Champions de son histoire. Les Bavarois n’ont pas tremblé et disposé de l’Olympique Lyonnais sur le score de 0-3 en demi-finale de la compétition.

Le Bayern tâtonne et manque de lucidité. Lyon en profite et s’en donne à cœur joie sur les couloirs latéraux où les ‘backs’ du Bayern sont systématiquement pris de vitesse. Heureusement pour le Bayern, les attaquants français vont manquer de précision pour s’installer confortablement dans la partie. Au quart d’heure de jeu, Boateng sort les marrons du feu pour éviter une reprise facile de Toko Ekambi au deuxième poteau.

Les Gones se procurent une première occasion pour faire 1-0 dès la 4eminute. Caqueret intercepte et lance Depay dans la profondeur. Le Néerlandais décale le ballon sur son pied droit et écarte Neuer mais manque son shoot qui termine dans le petit filet.

Après avoir éliminé la Juventus et Manchester City, Lyon se dit qu’il n’y a pas de raison pour qu’il ne déjoue pas les pronostics une nouvelle fois. Rudy Garcia , qui rêve d’un nouveau croche-pied mémorable et d’une finale 100% française, confirme l’équipe qui a battu les Cityzens. En face, Hans-Dieter Flick fait lui aussi confiance au 11 qui a explosé le Barça 2-8.

Les trois mêmes hommes sont protagonistes à la 33elorsque le gardien portugais sort le grand jeu pour stopper la tentative d’un Lewandowski extrêmement maladroit. Lopes ne peut toutefois rien faire sur le deuxième ballon que Gnabry reprend pour s’offrir un 9ebut dans cette campagne européenne. C’est 0-2 et le Bayern a fait le plus dur (33e).

Le Bayern veut faire mieux, doit faire mieux et va légitimer cette avance. La suite de la première période est à sens unique. Les champions d’Allemagne ont pris le match en main de manière autoritaire et bloquent Lyon dans sa moitié de terrain.

Lewandowski toujours au rendez-vous

Müller, Lewandowski, Gnabry - © MIGUEL A. LOPES - AFP

La deuxième période ressemble étrangement à la première mais avec moins de risques pour le Bayern.

Lyon prend plus de risques mais est toujours aussi peu cynique lorsqu’il se crée des occasions. Libéré par Aouar, Toko Ekambi a une nouvelle fois l’opportunité de marquer à la 58e mais se fait neutraliser par un excellent Manuel Neuer.

L’équipe de Rudy Garcia montre de la bonne volonté mais manque d’impact dans les derniers mètres. Pour mériter une finale de Ligue des Champions, il en faut plus.

Le Bayern n’a plus qu’à gérer son avance dans cette partie mais ne se contente pas d’un " vulgaire " 0-2. Perisic, Müller et Coutinho préparent le terrain pour Robert Lewandowski qui doit laisser son empreinte sur le match.

Le Polonais répond présent à la 88e et marque de la tête pour le but du 0-3 définitif. Auteur de son 55e but de la saison (!), le Polonais plant là son 15e but lors de cette campagne européenne, deux de moins que le record de Cristiano Ronaldo.

Malgré un premier quart d’heure mal négocié, le Bayern a encore fait preuve d’une sérénité et d’une maîtrise de ses moyens impressionnantes. Face au PSG dimanche, les Bavarois devront tout de même gommer quelques distractions défensives car Neymar, Mbappé ou Di Maria ne seront pas aussi cléments que les attaquants lyonnais.