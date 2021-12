Ligue des Champions - Marc Degryse sur l'élimination brugeoise : "Le match contre Leipzig change tout le sentiment autour de cette campagne"

Ligue des Champions - Marc Degryse sur l'élimination brugeoise : "Le match contre Leipzig change... Le FC Bruges n'a pas fait le poids face au PSG et s'est incliné 4-1 sur la pelouse du Parc des Princes. Une défaite synonyme d'élimination de toute compétition européenne puisque dans le même temps Leipzig s'imposait face à Manchester City. L'élimination est décevante après le bon début de compétition mais pour Kalilou Fadiga, la différence était trop grande ce soir pour espérer quelque chose comme il l'a expliqué au micro d'Eby Brouzakis : "La différence était galactique. Ça a été très compliqué pour le Club Bruges d’entrée de jeu. Tactiquement, techniquement, on sait que le PSG est largement au-dessus. J’avais espéré que Bruges joue avec les valeurs qu’on leur connaît. C’est-à-dire le combat, l’agressivité sur le porteur du ballon. Malheureusement, ils se sont fait manger dès le départ. Par la suite ça a été très compliqué quand vous avez une Kylian Mbappé qui a 20-30 mètres devant lui pour pouvoir partir". Face à une telle armada, le Club n'a jamais pu montrer ses qualités comme l'explique l'ancien Brugeois : "Je pense que c’était complètement déséquilibré. C’est vrai que quand on voit d’un côté Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marquinhos, Hakimi, Gana Gueye, c’est très compliqué quand vous avez ces joueurs face à vous de poser le pied sur le ballon. On s’attendait à ce que le Club Bruges puisse un peu lâcher les chevaux, jouer mais ils sont tombés sur une équipe du PSG qui avait le pied sur le ballon, qui avait toutes les données tactiques et techniques pour écraser le Club Bruges". Si le début de compétition a été positif, le match contre Leipzig reste en travers de la gorge de Fadiga : "Je suis profondément déçu de l’attitude du Club Bruges. Aujourd’hui, je trouve que c’est logique mais quand on analyse le match contre Leipzig, c’est là qu’il y a eu un gros couac du Club Bruges. On s’attendait justement après cette victoire à l’extérieur à Leipzig de pouvoir confirmer à domicile. Malheureusement ils encaissent encore des buts trop rapidement avec trop de facilité". Marc Degryse abonde dans le même sens et regrette la contre-performance à domicile face à Leipzig : "Après les deux premiers matchs, on pensait que la qualification, au moins pour l’Europa League était possible. Mais je pense que le match contre Leipzig à domicile a été une catastrophe, le seul match où ils ont vraiment tout raté. Parce que les défaites contre City et ce soir sont assez logiques. Le point contre le PSG à domicile, c’était bien. La victoire à Leipzig était superbe mais le cinquième match, contre Leipzig, quand il fallait, ils n’ont pas réussi et là c’est décevant". Le point négatif pointé par l'ancien Anderlechtois est le nombre de buts encaissés par les Blaux en Zwart : "Les deux fois contre City et le match de ce soir, la différence de classe était trop grande. Mais ils encaissent beaucoup de buts, il y a beaucoup d’erreurs en défense, pas assez de stabilité. Mais ça c’est aussi le cas en championnat belge. La défense, ils encaissent trop de buts. Mais surtout le match contre Leipzig, ça change tout le sentiment autour de cette campagne". Pourtant, Philippe Clement a tenté et a parfois surpris dans ses choix, mais c'est peut-être ça qui l'a perdu selon Marc Degryse : "Il ose, même ce soir avec Sandra, 17 ans, un match en compétition. Je ne sais pas si tu peux faire un miracle en donnant sa chance à un si jeune jeune joueur, parce qu’il disait qu’un miracle était nécessaire. Le mystère avec Vormer est aussi bizarre. Je pense qu’il y a trop de questions autour de cette situation qui font que les doutes sont là".