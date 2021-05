Ligue des Champions : Manchester City ne laisse aucune chance au PSG et valide son ticket pour la finale

Manchester City n’a pas tremblé et s’est imposé 2-0 face au PSG grâce à un doublé de Riyad Mahrez. Les Anglais filent en finale.

Vainqueurs 1-2 à l’aller, les Citizens démarraient cette demi-finale retour avec un avantage notable. Les Parisiens dos au mur étaient eux privés de Mbappée, sur le banc, suite à une petite blessure.

Scène assez surréaliste, le match débute sur une pelouse toute blanche. La grêle est tombée sur l’Etihad Stadium et la température de cinq degrés n’a pas aidé à la faire fondre. Les conditions sont difficiles, le ballon ne roule pas parfaitement.

Comme à l’aller, ce sont les Parisiens qui prennent le début de la rencontre en main. Et après 7 minutes de jeu, les Parisiens pensent hériter d’un penalty mais le VAR intervient et demande à l’arbitre d’aller voir les images. Celui-ci revient sur sa décision et ne donne pas penalty. Zinchenko n’a effectivement pas touché le ballon de la main mais bien du haut de l’épaule.

Pourtant à la dixième c’est bien City qui ouvre la marque. Zinchenko est lancé dans la profondeur par Ederson sur le côté gauche. L’Ukrainien trouve De Bruyne en retrait mais le tir du Diable Rouge est contré par Florenzi et revient dans les pieds de Mahrez. L’Algérien croise sa frappe du pied droit et trompe Navas (11e).

A la 16e, Paris passe tout proche de l’égalisation. Di Maria centre de la gauche et trouve Marquinhos mais le Brésilien voit sa tête frapper la barre.

City se fait peur quelques minutes plus tard. Ederson relance vite sur Bernardo Silva. Le Portugais rate un peu son contrôle et ne sent pas Di Maria arriver. L’Argentin récupère le ballon et frappe directement mais frappe passe de peu à côté (19e).

La suite de la première mi-temps est vivante mais sans grosse occasion. Il faut attendre le temps additionnel pour voir Navas repousser une frappe de Mahrez puis la défense parisienne repousser une frappe de Silva en corner.

C’est sur un terrain redevenu tout vert grâce au travail des jardiniers que les deux équipes remontent sur la pelouse.

A la 54e, Foden tente sa chance de loin mais Navas se couche bien pour repousser le ballon. Les Parisiens repartent rapidement et Neymar slalome dans la défense mancunienne mais son tir est dévié par Zinchenko.

Trop De Bruyne écarte sur Foden qui en un temps envoie une merveille de passe en un temps à Mahrez, qui, seul au petit rectangle, conclut d’un plat du pied (63e).

A la 69e, Di Maria pète complètement les plombs. L’Argentin échange quelques mots avec Fenrnandinho et puis se retourne et lui-même une semelle sur la cheville alors que le ballon est hors du terrain. Il est logiquement exclu.

La rencontre devient très tendue et les Parisiens, frustrés, enchaînent les fautes.

Les Citizens ne sont pas rassasiés et en veulent toujours plus. Après un magnifique contrôle orienté, Foden file au but, avec seulement Kimpembe devant lui, il tente une frappe croisée qui s’écrase sur le poteau (77e).

Foden encore lui met Navas à contribution du droit après une passe en retrait intelligente de De Bruyne (79e).

Le score ne bougera plus. Kevin De Bruyne et Manchester City filent en finale.