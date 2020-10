Ligue des Champions : Lukaku double buteur, sauve l’Inter

Décidément, Romelu Lukaku reprend ses bonnes vieilles habitudes de buteur et de sauveur. L’attaquant de L’Inter a sauvé un point ce soir. Dans le groupe B, Lukaku a réalisé un doublé pour l’Inter Milan, accrochée 2-2 par le Borussia Mönchengladbach. Le Diable Rouge a ouvert le score à la 49e en prolongeant dans le but un centre de Darmian.

Bensebaini (63e, sur penalty) et Hofmann (84e) ont renversé la situation en faveur du Borussia. Lukaku a sauvé les Nerazzurri en toute fin de match. L’attaquant se trouvait au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets après une tête de Bastoni. C'est son 9e but en seulement sept matches.

Avec ce point L'Inter est pour le moment 3e de son groupe, devant le Real Madrid qui s'est incliné 2-3 face au Shakhtar Donetsk.