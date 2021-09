Ligue des Champions, Leipzig-Bruges : "Charismatique, proche de ses joueurs", qui est Jesse Marsch, le nouvel entraîneur de Leipzig ?

Après son match très solide face au PSG (1-1) lors de la première journée de Ligue des Champions, le Club Bruges se déplace à Leipzig ce mardi pour tenter de continuer sur sa lancée.

Un Leipzig en transition puisque l’entraîneur Julian Nagelsmann est parti du côté du Bayern et a été remplacé par un pur produit de la maison Red Bull, Jesse Marsch.

L’Américain qui a évolué comme joueur en MLS (Princeton Tigers, DC United, Chicago Fire, Chivas) commence sa carrière dans le coaching en tant qu’assistant de Bob Bradley à la tête de l’équipe nationale américaine en février 2010. Il devient ensuite entraîneur à l’Impact Montreal lors de la saison 2011-2012 avant de redevenir assistant aux Princeton Tigers en 2013-2104.

C’est en janvier 2015 qu’il rejoint la filière Red Bull en devenant coach des New York Red Bulls. Directement couronné de succès, il remporte le Supporters Shield en 2015 et est nommé entraîneur de l’année. Il restera à New York jusqu’en 2018 avant de s’envoler pour l’Europe et devenir l’assistant de Ralf Rangnick à Leipzig pour la saison 2018-2019. En 2019, il part pour Salzbourg où il devient l’entraîneur principal durant deux saisons et réalisera le doublé coupe/championnat à deux reprises (2019-2020 et 2020-2021). Fort de ces succès, il est nommé entraîneur à Leipzig après le départ de Nagelsmann pour le Bayern.

A Leipzig, il ne connaît pas des débuts tonitruants, puisque le club allemand n’a gagné qu’à deux reprises en six matchs de championnat et pointe à une décevante 10e place. En Ligue des Champions, ils avaient pris l’eau face à Manchester City (6-3).

Vincent Bezecourt, désormais à Alashkert en Arménie, a bien connu Jesse Marsch, lui qui a évolué aux New York Red Bulls de 2016 à 2019 et ne tarit pas d’éloge sur son ancien coach : "Il est de loin le meilleur coach que j’ai eu. Il est très charismatique. C’est un bon orateur. Quand il parle dans le vestiaire, tu l’écoutes. Il est très clair sur ses tactiques. C’est très facile de suivre ses ordres. Il est très proche de son groupe. Il arrive à tirer le meilleur de tous les joueurs. Il arrive à garder le groupe engagé dans la tactique et la philosophie du club. Je ne suis vraiment pas surpris de le voir à ce niveau-là aujourd’hui".

A New York, tout le monde savait déjà qu’il allait franchir le pas et s’imposer en Europe : "Tous les joueurs au club savaient qu’il allait faire une grande carrière. A ce moment-là, il était déjà en train de faire sa licence en Europe. Il ne nous a rien cachés. Il nous l’a dit quand il allait aller à Leipzig. Il connaît des débuts un peu difficiles mais ça va être un coach à succès".

Il faut dire que le style Jesse Marsch est un style qui plaît. Très proche de ses joueurs, il n’hésite pas à prendre part aux entraînements et se montre même être un sacré compétiteur : "C’est un entraîneur très directif. Il est très actif à l’entraînement. Il n’a pas peur de jouer avec les joueurs. Il est très compétiteur. Il est toujours là derrière, à crier, à te dire quoi faire. Mais dans le bon sens, c’est quelqu’un de très positif. S’il doit te parler de quelque chose après l’entraînement, il va venir te voir. Il est vraiment très droit, très honnête. De temps en temps, surtout après les matchs, il venait s’entraîner avec nous, à faire des jeux 6 contre 6. Il était dans l’équipe. Ce qui était marrant, c’est qu’il disait toujours que son équipe ne perdrait pas et il avait toujours raison. Son équipe ne perdait jamais parce qu’il est tellement compétiteur. Il déteste perdre. Il a une grande personnalité, il est très charismatique. Quand tu l’as dans ton équipe, tu fais tout pour ne pas perdre".

Bruges est prévenu, la défaite n'est pas une option pour Jesse Marsch mais il ne fait aucun doute que Bruges ne va pas jouer battu face aux Allemands et va tenter de les mettre en difficulté comme ils l'ont fait face au Paris Saint-Germain.

