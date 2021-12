Ligue des Champions : Le PSG ne laisse aucune chance à Bruges, les Blauw en Zwart disent au revoir à l’Europe

Il aura suffi de quelques minutes au PSG pour afficher sa supériorité face au FC Bruges. Les Parisiens se sont imposés 4-1 grâce à des doublés de Mbappé et Lionel Messi alors que Rits a réduit l’écart pour le Club. Cette défaite brugeoise couplée à la victoire de Leipzig face à Manchester City est synonyme de fin de parcours européen pour les Blauw en Zwart qui terminent quatrièmes et derniers de leur groupe.

La partie débute de la pire des manières et les Brugeois se retrouvent menés après seulement une minute. Nuno Mendes centre de la gauche, Mignolet repousse le ballon qui revient dans les pieds de Mbappé qui conclut en ouvrant son pied pour trouver le côté opposé (1e).

Wijnaldum se présente face à Mignolet et le portier belge dévie la frappe du Néerlandais du pied (4e).

Les Brugeois sont surclassés dans ce début de match et Di Maria, pas attaqué, envoie un magnifique ballon lobé au-dessus de la défense et trouve Mbappé qui reprend de volée et trompe Mignolet. C’est 2-0 après seulement 7 minutes de jeu.

Avec ce doublé, Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur à atteindre les 30 buts en Ligue des Champions, à 22 ans et 352 jours.

Mignolet doit encore s’interposer devant Di Maria qui tente la petite pichenette mais ne parvient pas à suffisamment lever son ballon à la 12e.

Bruges réagit enfin à la 23e. Vanaken trouve magnifiquement Sandra dans le rectangle mais le jeune brugeois n’ajuste pas bien sa frappe et tire sur Donnarumma.

Messi s’offre à son tour une occasion, seul sur le côté gauche mais l’Argentin n’est pas à son affaire et frappe sur Mignolet (32e).

L’ancien Barcelonais se balade ensuite dans la défense brugeoise et croise sa frappe à ras de sol mais Mignolet se détend bien et stoppe l’envoi (35e).

Les Brugeois tentent de rester dans le match. Mata centre en retrait pour Rits qui reprend en un temps au premier poteau mais Donnarumma se couche bien pour dévier le ballon (36e).

Mais les Brugeois reçoivent un nouveau coup sur la tête. Mbappé déboule sur le côté gauche et trouve Messi aux 30 mètres. L’Argentin élimine Rits et enroule sa frappe de loin, c’est 3-0 (38e).

Si le match est déjà plié à la mi-temps, le deuxième acte va surtout correspondre à une tentative de sauver l’honneur pour les Brugeois.

Les Blauw en Zwart tentent directement leur chance. Lang centre de la droite et Rits coupe au premier poteau mais sa tête passe à côté (51e).

Di Maria passe tout proche de s’offrir un petit but à son tour. L’Argentin déboule sur le côté gauche et tente de conclure mais sa frappe est trop croisée (64e).

Le même Di Maria tente ensuite sa chance de loin et oblige Mignolet à se détendre sur son côté droit (66e).

Lang attend bien pour trouver Rits esseulé dans le rectangle. Le Brugeois reprend du gauche et trompe Donnarumma en glissant le ballon au deuxième poteau (68e).

Les occasions se succèdent de part et d’autre dans un match ouvert. Kylian Mbappé veut s’offrir un triplé et enroule sa frappe mais Simon Mignolet intervient bien (72e).

Le PSG bénéficie ensuite d’un penalty pour une faute de Van der Brempt sur Lionel Messi. L’Argentin prend le ballon et se fait justice lui-même en frappant à ras de sol sur la gauche de Simon Mignolet qui n’a pas bougé (76e).

Le score ne bougera plus et le Club Bruges est éliminé de toute compétition européenne suite à cette défaite 4-1 sur la pelouse parisienne couplé au succès de Leipzig 2-1 face à Manchester City.