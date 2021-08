Ligue des Champions : le Club de Bruges retrouvera le Manchester City de Kevin De Bruyne et le PSG de Lionel Messi

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions se déroulait ce jeudi à Istanbul, en Turquie. Présent pour la quatrième année de suite en Champions League, le FC Bruges, seul club belge qualifié, a hérité d’un groupe A très relevé avec le Paris Saint-Germain, Manchester City et Leipzig. Kevin De Bruyne et Lionel Messi se rendront donc au stade Jan-Breydel durant les prochains mois.

Dans le Groupe B, Yannick Carrasco et l’Atlético Madrid ont hérité de Liverpool, Porto et du Milan AC d’Alexis Saelemaekers. Un groupe qui a fière allure !

Le Borussia Dortmund et ses Diables Rouges Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard ont quant à eux été plutôt chanceux avec un groupe C composé du Sporting Lisbonne, de l’Ajax et du Besiktas. Michy Bastshuayi, prêté en Turquie, fera donc son retour chez les Borussen.

Le Real Madrid, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois, retrouve cette année l’Inter Milan, le Shakhtar Donetsk (qui a éliminé Genk lors des barrages) et le Sheriff Tiraspol dans le groupe D.

Orphelin de son astre argentin, le Barça n’aura pas la tâche facile dans le groupe E. Face au Bayern Munich, vainqueur 2020, les Catalans auront de mauvais souvenirs, un peu plus d’un an après leur déroute historique, 8-2 face au "Rekordmeister". Figurent aussi dans cette poule, le Benfica Lisbonne et le Dynamo Kiev.

Revanche aussi dans le groupe F, avec le remake de la finale de la dernière Ligue Europa entre Manchester United et Villarreal, avec l’Atalanta Bergame en arbitre. En fin de saison dernière, les Espagnols avaient vaincu les Anglais au bout d’une interminable séance de tirs au but (1-1, 11-10).

Quant au champion de France, Lille, il est relativement épargné, avec le Séville FC, le Red Bull Salzourg et Wolfsburg.

Enfin, dans le groupe H, Romelu Lukaku et les Blues de Chelsea rencontreront la Juventus de Cristiano Ronaldo (s’il reste à la Juve), le Zénith Saint-Pétersbourg et les Suédois de Malmö. Pour le tenant du titre, l’adversaire principal sera le club italien : avec ou sans CR7, la Vieille Dame reste un candidat au titre qu’il faudra écarter pour les hommes de Thomas Tuchel.

Les six journées de la phase de poules se dérouleront entre le 14 septembre et le 8 décembre. Les deux premiers de chaque groupe poursuivront leur route en C1, le 3e sera repêché en Europa League et le 4e sera éliminé.

La finale de la Ligue des Champions se déroulera le samedi 28 mai à Saint-Pétersbourg, en Russie.