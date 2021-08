Ligue des Champions – Le Club Bruges connaîtra ses adversaires en phase de poules jeudi (18h)

C’est ce jeudi que le Club Bruges connaîtra le nom de ses adversaires en phase de poules de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort est prévu à 18h à Istanbul, en Turquie.

Le club brugeois a été versé dans le chapeau 4 en compagnie de l’AC Milan, Wolfsburg, Malmö et les Young Boys de Berne.

Les champions de Belgique sont présents pour la quatrième année de suite en phase de poules de la Ligue des Champions. Depuis la création de la Ligue des Champions en 1992, les Brugeois ne sont toutefois jamais parvenus à passer l’hiver européen en C1. Lors des trois dernières saisons, le Club Bruges avait à chaque fois été repêché en Europa League après avoir fini 3e de son groupe en Ligue des Champions, avec à chaque fois une élimination en 16e de finale de l’Europa League au bout du chemin.

Bruges sera la seule équipe belge en C1. Genk aurait pu être la seconde mais les Limbourgeois, vice-champions de Belgique, ont été sortis par le Shakhtar Donetsk au 3e tour préliminaire et poursuivront leur route en Europa League, tandis que l’Antwerp tentera jeudi de se qualifier pour l’Europa League et Anderlecht et La Gantoise pour la Conference League.

Le Club Bruges est une des 26 équipes directement qualifiées pour la phase de poules de la Ligue des Champions, les six autres participants se qualifiant via les barrages.

Avec l’arrivée de Lionel Messi à Paris, le PSG fait figure de grand favori dans la conquête de la "Coupe aux grandes oreilles", un trophée que les Parisiens n’ont toujours pas soulevé.

Seuls cinq clubs (Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone) ont remporté les dix dernières éditions. Chelsea, vainqueur en 2012, est le dernier club à avoir enlevé la C1 pour la première fois. Les Blues, renforcés par l’arrivée de Romelu Lukaku cet été, ont de nouveau remporté la C1 la saison dernière en battant Manchester City et Kevin De Bruyne, sortis sur blessure, en finale.

Les six journées de la phase de poules se dérouleront entre le 14 septembre et le 8 décembre. Les deux premiers de chaque groupe poursuivront leur route en C1, le 3e sera repêché en Europa League et le 4e sera éliminé.

La finale de la Ligue des Champions se déroulera le samedi 28 mai à Saint-Pétersbourg, en Russie.

A noter que c’est également jeudi que l’UEFA dévoilera le nom du Joueur européen de l’année. Kevin De Bruyne est un des trois nominés, avec le Français N’Golo Kanté et l’Italien Jorginho, deux joueurs de Chelsea.

Pour le trophée de meilleur entraîneur, Thomas Tuchel (Chelsea), Roberto Mancini (sélectionneur de l’Italie) et Pep Guardiola (Manchester City) ont été sélectionnés.