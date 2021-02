Ligue des Champions : Le Bayern Munich ne fait qu’une bouchée de la Lazio

La Lazio de Rome recevait la Bayern Munich lors des 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Et les Italiens n’ont pas été à la hauteur face au champion d’Europe sortant en s'inclinant 1-4. Robert Lewandowski a marqué et devient le 3e meilleur buteur de la compétition.

La Lazio de Rome avait un beau coup à jouer face au Bayern Munich ce mardi soir lors des 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Car les Allemands sont un peu moins bien en championnat depuis deux matches (une défaite et un partage).

Mais le Bayern avait décidé d’enfiler son costume cinq étoiles. Et cela s’est rapidement vu grâce à l’inévitable Robert Lewandowski. Le Polonais en a profité pour inscrire son 72e but dans la compétition et devenir le 3e meilleur buteur en C1 derrière Ronaldo (135) et Messi (119).

Avec ce but, le Bayern a fait le plus dur. Les Allemands dominent et vont augmenter la marque par deux fois dans la première mi-temps.

C’est tout d’abord le jeune Musiala qui inscrit son premier but dans la compétition. Il devient à 17 ans et 363 jours, d’après Opta, le deuxième plus jeune joueur à marquer en 1/8e de la Ligue des Champions après Bojan Krkic (17 ans et 217 jours lors de son but contre Schalke 04 en 1/4 en 2007-2008).

Et puis à la 42e, Leroy Sané fait 0-3. L’international Allemand fait face à un but vide et n’a plus qu’à pousser le ballon au fond.

Avec ce score, on voit mal comment la Lazio va pouvoir revenir. D’autant plus que très rapidement, en début de seconde période, Acerbi inscrit un but contre son camp. C’est 0-4 est le Bayern n’est pas rassasié.

Mais moins de deux minutes après ce but, les Italiens sont enfin récompensés. Correa se chargeant d’inscrire le but. Mais ce but ne va rien changer. Le Bayern va s’imposer assez facilement. Avec cette victoire 1-4, les Allemands sont quasi assurés de se qualifier pour le tour suivant.