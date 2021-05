Ligue des champions : le Barça et le Real dans le chapeau 2, Bruges normalement dans le 4

Après la victoire de Chelsea hier en finale de la Ligue des champions face à Manchester City , la composition des chapeaux de la prochaine Ligue des champions se clarifie et offre déjà de belles perspectives pour le FC Bruges et les cadors européens. Qui s’en sort le mieux ? Qui devra frapper fort pour s’en sortir ? Tentative de réponse.

Depuis quelques années, le premier chapeau est constitué des vainqueurs de la Ligue des champions et de l’Europa League, mais également des champions des plus grands championnats. Villarreal et Chelsea profitent donc de leurs succès continentaux pour accompagner l’Atlético, Manchester City, le Bayern, l’Inter, Lille et le Sporting Portugal dans le premier chapeau.

Forcément, ce système met en difficulté d’autres grosses formations. Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, pourtant tous les trois dans le top 5 au coefficient UEFA doivent par exemple se contenter du deuxième chapeau. Ces trois équipes seront accompagnées par le PSG, Manchester United, Liverpool, Séville et Dortmund. Curieusement, le deuxième chapeau semble plus effrayant que le premier.