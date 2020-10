Ligue des Champions: la Lazio privée de ses as Immobile et Luis Alberto contre Bruges

La Lazio sera privée de 13 joueurs, pour diverses raisons, mercredi à Bruges pour la deuxième journée de Ligue des Champions. En plus des joueurs blessés, le coach Simone Inzaghi ne pourra pas compter sur ses deux joueurs clés Ciro Immobile et Luis Alberto ainsi que sur Manuel Lazzari et Djavan Anderson.

Les quatre joueurs ont en effet effectué un test pour vérifier s'ils étaient positifs au coronavirus. Les résultats n'ont pas encore été communiqués par le club mais ces joueurs n'ont pas pris part au dernier entraînement et n'étaient pas présents au moment de partir pour Bruges, ont annoncé les médias italiens mardi.

>>> A LIRE AUSSI: Champions League et coronavirus : "Difficile pour Bruges de préparer le match contre la Lazio"

Privée donc d'Immobile (36 buts la saison dernière en championnat) et de Luis Alberto (6 buts, 16 assists), la Lazio espère compter sur l'ancien gantois Sergej Milinkovic-Savic, sorti blessé face à Dortmund la semaine dernière et absent en Serie A samedi.