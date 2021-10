Deux jours après une violente agression par des supporters brugeois, Guido De Pauw est toujours à l’hôpital. Son fils Jurgen, lui aussi supporter de Manchester City, s’est exprimé à notre micro. " J’espère qu’ils vont réaliser ce qu’ils ont fait. Ils ont presque mis fin à la vie d’un père, d’un mari, d’un grand-père. C’est inacceptable".

S’il a été fort marqué par ce tragique évènement, Jurgen ne compte pas laisser de côté son club de cœur. "Je ne vais pas arrêter de suivre le foot à cause de cet évènement. J’espère que mon père saura assister aux matches à l’avenir. J’aime City. Quand j’ai vu les réactions des joueurs, cela m’a touché. Kevin De Bruyne et ses parents m’ont d’ailleurs envoyé un message, je les remercie".

La famille De Pauw va désormais se consacrer à accompagner Guido, tout en faisant confiance à la justice. "J’espère qu’ils trouveront la personne qui l’a frappé. On ne va pas mettre notre attention sur ces gens. Leurs avocats vont tout faire pour dire qu’ils sont innocents. On ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. La priorité reste mon père et qu’il puisse retourner au stade".

Si Jurgen a accepté de témoigner dans les médias, c’est pour porter un message bien précis. "Il faut arrêter avec la violence et montrer plus de respect. En Angleterre si vous lancez un gobelet vous êtes interdit de stade toute la saison. Vous pouvez marcher avec votre maillot de City entre les supporters de Liverpool et il ne se passe rien. Ici, on peut tout faire. Quand on va en déplacement, on est comme des animaux amenés au stade. Je veux juste que tout le monde supporte son équipe avec respect".

Avant de conclure. "Si vous voulez vous battre dans un bois, aucun problème. Mais laissez tranquilles les gens qui sont là pour s’amuser".