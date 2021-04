Ligue des Champions : Hazard et Courtois contre Chelsea pour tracer un nouveau chemin face à leur passé

Le Real Madrid va se frotter à Chelsea ce mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Un duel qui aura une saveur spéciale pour Eden Hazard et Thibaut Courtois . Les deux Belges ont en effet passé respectivement 7 et 4 saisons avec les Blues dans un collectif qui leur aura permis d’éclater au grand jour et/ou de confirmer leur talent. S’ils gardent tous les deux de beaux souvenirs de leur séjour à Londres, les deux hommes ont connu deux trajectoires différentes.

Thibaut Courtois et Diego Costa © AFP or Licensors

Désormais réunis et au meilleur de leur forme, Eden Hazard et Thibaut Courtois sont prêts à récolter les trophées. Les deux titres de champion d’Angleterre avec Mourinho puis Conte (2015, 2017), la League Cup (2015) et la FA Cup (2018) s’inscrivent ainsi au palmarès des deux Belges avec, pour couronner le tout, le titre de meilleur joueur de Premier League en 2015 pour le capitaine des Diables.

Les belles histoires ont – malheureusement pour les fans des Blues – toujours une fin. Quelques mois après une Coupe du monde 2018 où il est élu meilleur gardien, Thibaut Courtois est prêt à faire ses valises pour retourner à Madrid mais chez le Real cette fois-ci. Le portier belge n’a plus qu’un an de contrat à Chelsea et fait des pieds et des mains pour rejoindre les Merengues. Un passage en force qui portera ses fruits mais qui frustrera certains supporters de Chelsea malgré les 35 millions encaissés par leur club.

Eden Hazard ne résistera qu’une saison de plus aux sirènes madrilènes mais s’en ira sur une plus bonne note. Une saison d’adieu sensationnelle attend l’ailier gauche belge avec 16 buts, 15 assists en Premier League et un show mémorable en finale d’Europa League. Une belle façon de quitter son club après 352 matches, 110 buts et 92 assists… des chiffres et des émotions difficiles à oublier du côté de Stanford Bridge.