Coup de tonnerre en Ligue des Champions ! Le "grand" FC Barcelone, dépassé et battu sur la pelouse du Bayern Munich (3-0) ce mercredi soir, est éliminé de la plus prestigieuse des compétitions européennes de football. Troisièmes du groupe E derrière Benfica et les Bavarois, les Blaugrana sont reversés en Europa League : une première depuis… 20 ans. C’en est trop pour la presse espagnole qui n’a pas manqué d’enfoncer un peu plus le Barça.

"En dessous de zéro", titre le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, faisant référence aux températures glaciales en Bavière et au niveau de jeu de l’équipe de Xavi. "Le Barça n’est pas assez mature, il a un long chemin à parcourir pour rivaliser avec les meilleurs et Xavi aura beaucoup de travail devant lui", peut-on lire dans le journal.

De son côté, l’autre célèbre quotidien catalan Sport a préféré épargner un Barça déjà au fond du trou avec une Une relativement sobre : "Tristes adieux à la Ligue des Champions".