Ligue des Champions : Dortmund s’impose à Besiktas avec un assist de Meunier, Batshuayi omniprésent mais maladroit

Le Borussia Dortmund faisait son entrée dans la plus grande des compétitions européennes sur la pelouse du Besiktas ce mercredi soir dans le groupe C. Pour leur première rencontre, les Borussen se sont imposés 1-2 grâce à des buts du jeune Jude Bellingham et de l’inarrêtable Erling Haaland. Francisco Montero a réduit l’écart en fin de match pour l’équipe turque. Côté belge, Thomas Meunier a délivré un nouvel assist alors que Michy Batshuayi s’est procuré de nombreuses occasions sans parvenir à pousser le ballon au fond des filets.

Batshuayi est le premier à se montrer dangereux dans cette rencontre avec une belle demi-volée du gauche bien repoussée par le gardien suisse Kobel. Les Turcs continuent à mettre la pression mais ce sont les Allemands qui vont ouvrir le score malgré la domination des locaux. Dahoud renverse parfaitement le jeu et trouve Meunier sur le côté droit. Le latéral belge remise en un temps pour Bellingham qui glisse le ballon entre les jambes de Destanoglu (0-1, 20').

Haaland n’est pas loin d’inscrire le 2e but des siens après un gros travail de Malen sur le flanc gauche mais le serial buteur norvégien manque le cadre. Ce n’est que partie remise puisqu’en fin de première période, Bellingham se balade au sein de la défense adverse et sert Haaland sur un plateau. Cette fois, la machine à buts du Borussia Dortmund ne tremble pas et marque le but du 0-2 (45+3').

Au retour des vestiaires, Axel Witsel monte au jeu à la place de Julian Brandt afin de préserver cet avantage de deux buts. A noter que Thorgan Hazard, blessé à la cheville, ne faisait pas partie de l’effectif allemand.

Michy Batshuayi est lui bien présent et est tout proche de réduire l’écart après l’heure de jeu mais l’attaquant belge manque son face-à-face avec Kobel.

En fin de rencontre, Wolf, qui a remplacé Bellingham quelques minutes plus tôt, trouve la barre. Dans la foulée, Montero en profite pour marquer le but de l’espoir sur un assist de Pjanic (90+4') mais il est trop tard pour les Turcs qui s’inclinent devant leurs supporters (1-2).