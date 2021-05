Ligue des Champions dames : Chelsea et Barcelone obtiennent leur ticket pour la finale

Barcelone et Chelsea disputeront le 16 mai à Göteborg la finale de l'édition 2021 de la Ligue des Champions de football féminin.

Barcelone s'est qualifié pour la finale à l'issue de sa demi-finale retour remportée 2 buts à 1 (mi-temps: 2-1) face au PSG, dimanche à Barcelone devant un millier de spectateurs au stade Johan-Cruyff, petite enceinte bâtie dans le centre d'entraînement blaugrana.

Les deux premiers buts de la partie ont été inscrits par la Néerlandaise Lieke Martens dès la 8e minute de jeu (1-0) puis à la 31e (2-0) pour les Catalanes. Le PSG aura entretenu l'espoir pendant une heure de jeu après la réduction du score de Marie-Antoinette Katoto dès la 34e minute de jeu (2-1), mais les Parisiennes n'ont pas réussi à inscrire un second but.

Le Barça jouera en finale le 16 mai dans le stade Gamla Ullevi de Göteborg en Suède contre Chelsea victorieux de son côté du Bayern Munich 4 buts à 1, refaisant son retard suite à une défaite lors de la première manche (2-1).

Il fallu attendre la 84e minute pour voir Pernille Harper libérer Chelsea. Le Bayern avait réussi à égaliser à la 29e par Zadrazil répondant à un but d'ouverture de Fran Kirby à la 20e, mais les Bavaroises ont encaissé un second but à la 43e par Ji So-Yun. Chelsea a poussé pour aller chercher sa place en finale pour la première fois se voyant récompensé de ses efforts à moins de dix minutes du terme. Fran Kirby encore assurait dans le but vide à la 94e la qualification de Chelsea (4-1).

Le PSG, tombeur des quintuples tenantes du titre lyonnaises au tour précédent, tentait d'accéder à sa troisième finale européenne, après les échecs de 2015 et 2017.

Le Barça et son entraîneur Cortes disputeront leur deuxième finale, deux ans après celle perdue face à l'Olympique Lyonnais.

En face, il y a une équipe finaliste pour la première fois de son histoire.

Au tour précédent, l'ambitieuse équipe anglaise avait éliminé un autre club allemand, Wolfsburg, en remportant les matches aller et retour contre le finaliste de la C1 2020, par ailleurs double lauréat.

Le vainqueur de la compétition, le 16 mai, succèdera à l'Olympique lyonnais de Wendie Renard, septuple lauréat de la Ligue des champions qui a raflé notamment les cinq éditions précédentes entre 2016 et 2020.