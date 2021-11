Ligue des Champions - Clement après la défaite contre Leipzig: "C'est ma responsabilité"

Après la lourde défaite (0-5) du club de Bruges face à Leipzig en Ligue des Champions mercredi soir, le coach assume sa responsabilité dans sa manière de procéder.

Avec Eder Balanta sur le terrain en plus des trois défenseurs, il n'y avait que quatre joueurs à vocation défensive sur papier au cours de la rencontre.

"C'était le but de pouvoir attaquer à l'avant, avec Charles De Ketelaere, Noa Lang et Bas Dost. Cependant cela s'est avéré très décevant. C'est ma responsabilité: c'était mon choix de procéder de la sorte. Cela se ressent comme une crise. Le temps est venu de travailler dur, car le potentiel est bien là. Mes joueurs l'ont démontré", a commenté le coach après la défaite.

"Après, c'est toujours facile de parler, mais ce n'était certainement pas l'objectif de nous adapter à l'adversaire. Nous avions précisément pour but de leur opposer une attaque offensive. Les joueurs étaient à bord et étaient impatients lors des entrainements. Donc il ne faut pas juste faire de ce match une histoire tactique, il est aussi question d'un duel de puissance et ne pas enlever la verticalité de leur jeu. Nous savions pourtant de quoi Leipzig était capable. Dans la première mi-temps, tout a complètement échoué. Dans la seconde, j'ai vu une amélioration, il y a eu une réaction, mais nous devons aussi être honnêtes, les visiteurs avaient aussi moins envie d'aller de l'avant", a encore analysé Clement.

La crise couve au Club de Bruges. "Ce sera sans doute la plus grande déception de ma carrière d'entraineur, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne. Je veux relever la tête, dimanche déjà contre Genk. C'est ça le football : on peut être au pied du mur, mais si on réagit correctement, alors cela peut rapidement être différent. Nous devons réagir et montrer que nous pouvons mieux faire ce que ce soir".