Ligue des Champions : Battu par Leipzig au bout du suspense, Manchester United passe à la trappe !

C'est ce qui s'appelle tomber de très très haut. En bonne posture pour se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et opposé à Leipzig ce mardi, un Manchester United bien trop irrégulier s'est incliné au terme d'une rencontre spectaculaire (3-2). Les Mancuniens ont d'abord montré leur pire visage, fébriles, désorganisés et offrant des trous béants aux attaquants allemands. Angelino (2'), Haidara (13') et le remplaçant Kluivert (69') en ont profité pour s'y engouffrer et créer un écart qu'on pensait rédhibitoire pour des Red Devils en panne de lucidité.

Oui mais voilà, inexplicablement, les troupes de Solskjaer se sont réveillées au moment où on ne les attendait plus. C'est d'abord Bruno Fernandes qui a redonné espoir aux Britanniques sur pénalty avant que le nouvel entrant Paul Pogba ne plante le but de l'espoir deux minutes plus tard. Malheureusement pour eux, et comme les Brugeois quelques dizaines de minutes plus tôt, les Mancuniens ne sont jamais parvenus à inscrire ce troisième but salvateur et sont donc reversés en Europa League.

Pour Leipzig, bien organisé, proposant un football basé sur la percussion et les combinaisons courtes, c'est une nouvelle qualification pour les 8e de finale, preuve que, lentement mais sûrement, le club allemand se fraie une place au soleil parmi le gratin des clubs européens.

L'autre match du groupe, entre le PSG et Basaksehir, qui devait acter la qualification des Parisiens, a été interrompu pour un soupçon de racisme de la part du 4e arbitre. Plus d'infos ici.