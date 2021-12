Le Barça en Europa League, ça vous dit quelque chose ? Et bien pour voir une telle combinaison sur le terrain, il faut remonter à la saison 2003-2004 après que les Catalans ont accroché une décevante sixième place en Liga. Pour voir le club échouer en phases de groupes de la Ligue des champions, ajoutez trois années supplémentaires.

Si ses deux victoires suivantes contre le Dynamo Kiev (à chaque fois 1-0) ont permis aux Espagnols de remonter la pente au niveau comptable, ceux-ci peuvent largement remercier Benfica, incapable de s’imposer en Ukraine lors de la première journée, et Seferovic , auteur d’un raté monumental dans les dernières secondes de la rencontre au Camp Nou. Sans ce manqué improbable, Barcelone aurait déjà sans doute dit adieu à tout espoir des huitièmes de finale. Un signe du destin ? Pas si vite.

Si le Barça est en difficulté ce mercredi soir, c’est bien à cause d’une ouverture de saison européenne cataclysmique, n’ayons pas peur des mots. 0-3 contre le Bayern avant un 3-0 à Benfica, le club blaugrana a pris claque sur claque en ouverture de la compétition.

Grâce à sa place de dauphin, le Barça a encore son sort entre ses mains. Une victoire au Bayern et les Espagnols seront qualifiés pour le prochain tour. En face, les Bavarois n’auront pas la chance d’avoir le soutien de leurs fans et n’ont plus rien à jouer grâce à leurs cinq victoires en autant de rencontres. Pourtant, lever le pied n’est pas allemand.

L’entraîneur Julian Nagelsmann a d’ailleurs déclaré qu’il ne ferait aucun cadeau au Barça : "Nous alignerons la meilleure équipe possible, c’est un match important pour faire jouer des joueurs qui ont des choses à prouver." Cette dernière phrase laisse tout de même à penser que certains joueurs pourraient en profiter pour bénéficier de temps de jeu mais ce n’est pas forcément nature à rassurer les fans catalans.

Rappelons ici qu’un partage ne servirait à rien quoi qu’il arrive. Si le Barça ne gagne pas, il faudra alors que Benfica ne s’impose pas chez lui face au Dynamo Kiev, déjà éliminé de toutes compétitions européennes, pour aller en huitièmes de finale.