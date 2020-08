Ligue des Champions : 75% de chances de voir un vainqueur inédit

Le 'Final 8' de Ligue des Champions débute ce mercredi avec le duel entre l’Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain. Les Italiens, néophytes en C1, sont la grande surprise de cette campagne européenne 2019-2020 qui n’a pas vraiment souri aux anciens vainqueurs.

Comme le faisaient remarquer les journaux du groupe Rossel dans leurs pages ce mercredi, seules deux équipes sur huit (le Bayern Münich et Barcelone) sont parvenues à soulever "la Coupe aux grandes oreilles" par le passé alors que les six autres clubs (PSG, Atalanta Bergame, Manchester City, Leipzig, Atlético de Madrid et Lyon) ne comptent pas une seule C1 dans leur armoire à trophées. Pour retrouver une situation similaire, il faut remonter à la saison 1987, année où Anderlecht figurait parmi les quarts-de-finalistes.

De plus, vu que le Bayern et le Barça s’affrontent vendredi soir, il y a 75% de chances de voir un vainqueur inédit soulever la Coupe à Lisbonne.