Les ultras du PSG sont présents hors du stade pour encourager les joueurs

Le PSG reçoit Dortmund ce mercredi soir dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de la Champions League. Si le stade est vide à cause de l’épidémie de coronavirus, les supporters du PSG ont décidé d’encourager leur équipe à leur arrivée au stade. L’ambiance est chaude, avec de nombreux fumigènes, malgré le huis clos. Mieux même, les ultras restent pendant la rencontre et se font entendre jusque dans le stade.

"On va les pousser, même à distance", ont déclaré les supporters. Fumigènes, chants, pétards, immenses drapeaux aux couleurs rouge et bleu du club et même un feu d’artifice : l’atmosphère des grandes soirées européennes est là, sous surveillance policière.

Et l’on peut dire qu’ils ont mis les petits plats dans les grands afin de renverser la vapeur. Au match aller, Dortmund s’était imposé 2-1 avec un super Haaland, double buteur. La pression est donc maximale sur le club parisien qui reste sur trois échecs consécutifs à ce stade de la compétition.