Les ultras de l'Atalanta font don de 40 000 euros à l'hôpital de Bergame

Hier soir, l’Atalanta Bergame a remporté face à Valence le match retour en 1/8e de finale de la Ligue des Champions (4-3). Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, les ultras de l’Atalanta ont annoncé qu’ils allaient faire un don de 40 000 euros à l’hôpital de Bergame. Une somme correspondant au remboursement de leurs billets et au coût qu’aurait engendré un déplacement à Mestalla.

" Ce soir, nous aurions dû vivre l’une des plus belles soirées de notre histoire, mais l’urgence actuelle remet tout en perspective, précise le groupe ultra sur son compte Facebook. En ce moment, dans notre ville, notre région, il y a des héros qui luttent et travaillent pour la santé de tous, malgré le manque de ressources et des gardes interminables. C’est pourquoi nous avons décidé de faire don du montant total de nos billets visiteurs à l’hôpital de Bergame, et dans les prochains jours, nous réaliserons le virement de 40 000 euros. "

L'Atalanta Bergame, néophyte en Ligue des champions, a décroché mardi une qualification historique pour les quarts de finale avec une victoire à Valence 4-3 en huitième de finale retour, grâce à un quadruplé de Josip Ilicic. Le Belge Timothy Castagne a regardé la rencontre depuis le banc.