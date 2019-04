Les supporters de l'Ajax dans le collimateur de l'UEFA

Si les Ajacides ont brillé sur la pelouse mercredi soir face à la Juventus, certains de leurs supporters se sont comportés d'une toute autre manière.

L'Ajax va de nouveau devoir comparaître devant la Commission de discipline de l'Union européenne de football (UEFA) à cause de la conduite de ses supporters. Ceux-ci ont en effet jeté des objets, causé des troubles et bloqué des escaliers du stade lors du partage en quart de finale aller de Champions League contre les Turinois (1-1). En marge de la rencontre, des feux d'artifice, un couteau et des projectiles ont été saisis par les forces de l'ordre et plusieurs personnes ont été arrêtées. L'affaire doit être jugée le 16 mai prochain.

La commission disciplinaire de l'UEFA a déjà sanctionné l'Ajax à plusieurs reprises cette saison, pour inconduite de la part des supporters lors de matches de Ligue des champions.