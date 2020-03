Les huitièmes de finale retour Manchester City-Real Madrid et Juventus-Lyon reportés

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid ainsi que le duel entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais ne se tiendront pas comme prévus mardi prochain en raison de la mise en "quarantaine imposée aux joueurs" du club italien et espagnol face à la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi l'UEFA.

"A la suite de la quarantaine imposée aux joueurs de la Juventus et du Real Madrid, les matches de Ligue des champions n'auront pas lieu comme prévu", a écrit l'UEFA (Union des associations européennes de football) dans son communiqué. L'instance tiendra mardi prochain une réunion avec les fédérations européennes pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la poursuite des compétitions continentales.