Les filles d'Anderlecht recevront Linfield au 1er tour préliminaire de Champions League

Anderlecht aura l'avantage de recevoir son adversaire, les Nord-Irlandaises de Linfield au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de football féminin, ainsi en a décidé le tirage au sort effectué jeudi au siège de l'UEFA à Nyon.

En match unique, les 3 ou 4 novembre, les Anderlechtoises tenteront de rejoindre le deuxième et dernier tour préliminaire le 18 ou 19 novembre, toujours disputé en une seule rencontre. Le tirage au sort de ce 2e tour aura lieu le 6 novembre.

Quarante clubs sont engagés dans les tours préliminaires. Les dix vainqueurs du second tour rejoindront les 22 clubs déjà qualifiés pour la phase finale (et qui seront 'bye' au premier tour).

Cette phase finale, avec des tours en aller-retour, débutera les 8 et 9 décembre avec les 16es de finale pour ce qui est du match aller. Le match retour est prévu une semaine plus tard, les 15 et 16 décembre.

C'est Göteborg, en Suède, qui a été choisi pour organiser la finale le 16 mai.

Champion de Belgique, Anderlecht est l'unique représentant en Ligue des Champions où elles avaient atteint les 16es de finale l'an dernier.

Lyon et Janice Cayman avaient remporté fin août un 5e trophée d'affilée.