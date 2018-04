Les demi-finalistes de la Champions League déjà connus ?

Après les quarts de finale aller de la Champions League de ce mardi et mercredi soir, nos confrères d'Eurosport ont publié une infographie représentant les chances de qualification de chacune des équipes encore en lice. A en croire les chiffres avancés par le média français, le suspense entourant les rencontres retour serait mince.

Vainqueur à l'Allianz Stadium de la Juventus sur le score de 0-3, le Real Madrid possède le pourcentage le plus élevé de ce classement, avec 97% de chances de qualification pour les demi-finales. Les Madrilènes sont suivis de près par le Bayern Munich, vainqueur en Andalousie (1-2 face à Séville) et les Reds de Liverpool (3-0 contre Manchester City), tous deux disposant de 94% de chances de qualification pour le prochain tour. Enfin, le FC Barcelone, pourtant victorieux sur la Roma de Radja Nainggolan sur le score de 4-1, dispose du plus faible pourcentage des quatre vainqueurs des rencontres aller, avec 88%.