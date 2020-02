Les cinq enseignements à tirer des 8e de finale aller de Ligue des Champions

Peu à la fête ces dernières saisons avec aucune participation en finale depuis...2013, les clubs allemands ont semble-t-il tous décidé de conjurer le sort cette saison. Dès mardi dernier, Dortmund a maîtrisé son sujet de A à Z en muselant (quasiment) parfaitement une équipe du PSG méconnaissable et a fait un bon pas vers les quarts de finale. Le lendemain, c'est le petit poucet, Leipzig qui a réalisé l'exploit en s'imposant à Londres contre un Tottenham bien blafard (0-1). Le coach Mou' qui fait la moue et de l'autre côté des Allemands qui festoient jusqu'au bout puisque ce mardi, c'est le Bayern qui a dévoré Chelsea à Stamford Bridge (0-3). On n'est évidemment qu'au début des chose sérieuses mais les Allemands ne sont pas là pour faire de la figuration.

On le disait, l 'Atalanta avait une sérieuse "gueule" d'outsider, de petit poucet qui rêvait de devenir grand . Confirmation en Ligue des Champions puisque Bergame a littéralement humilié Valence. Un 4-1, tassé, net et sans bavure. Face à une défense ché perméable et dépassée, les vivaces avants transalpins s'en sont donné à coeur joie. Réputé pour son jeu ultra-offensif et spectaculaire, la Déa a fait ses gammes et peut légitimement briguer une place en quarts de finale. Un exploit colossal pour une équipe qui flirtait avec la zone rouge sur la scène nationale il y a cinq ans à peine. Reste à éviter une remontada, dont les Espagnols semblent s'être fait une spécialité...

3. (Quasi) invicible sur la scène nationale, friable à l'échelon européen

Cette journée de Ligue des Champions a également eu quelque chose de paradoxal. Parce que deux leaders quasiment incontestés de leur championnat respectif ont mordu la poussière : Liverpool et la Juventus. En mode rouleau compresseur en Premier League, invaincus et partis sur des bases historiques, les Reds ont été littéralement éteints par la solide arrière-garde de l'Atletico Madrid. Au final, les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas cadré un seul tir...et dégagé un sentiment d'impuissance plutôt rare cette saison. Face à Lyon, la Vieille Dame a, elle aussi, semble bien timorée, comme si ses jambes, usées par le début de saison éreintant, étaient soudainement lourdes. Et face à des Gones qui n'avaient rien à perdre et on donc crânement joué leur chance, cela a coûté cher. Pour les Reds, comme pour les Bianconeri, il faudra relever la tête au retour.

4. Toutes les équipes se jaugent en première mi-temps...avant d'attaquer

A la lecture des résultats de ces 8e de finale aller, quelque chose saute immédiatement aux yeux. A la mi-temps des huit rencontres, seuls...cinq petits buts avaient été marqués. Si L'Atalanta menait tranquillement sa barque à l'entracte contre Valence (2-0), l'Atletico (1-0 contre Liverpool), Naples (1-0 contre Barcelone) et Lyon (1-0 contre la Juventus) ne comptaient qu'un petit but d'avance. Pour le reste, les quatre autres rencontres, affichaient 0-0 au tableau d'affichage. Preuve que, comme souvent lors des matches à éliminations, les équipes abordent les rencontres avec une certaine appréhension, en évitant d'appuyer directement sur l'accélérateur dès l'entame du match. Preuve en est, les secondes mi-temps seront beaucoup plus enflammées, 14 buts étaient inscrits conjointement par les équipes engagées.

5. Quasiment tout reste ouvert pour le retour

Mis à part, l'Atalanta, qui, on le disait, a un pied et quatre orteils au prochain tour, le Bayern qui ne risque quasiment plus rien après sa plantureuse victoire à l'extérieur contre Chelsea et dans une moindre mesure Leipzig et City, vainqueurs à l'extérieur, les autres équipes victorieuses restent à la merci d'un sursaut d'orgueil adverse. Toutes se sont en effet imposées avec un seul petit but d'avance. On pense notamment à Dortmund, dominateur face au PSG mais qui a encaissé ce fameux "but compte double à l'extérieur" ou l'Atletico Madrid et Lyon, victorieux sur le score de 1-0. Du côté de Naples-Barcelone (1-1), tout reste également encore possible. Suspense, suspense donc. Ces 8e de finale ne nous ont pas encore délivré tous leurs verdicts...