Les Brugeois Horvath et Vanaken dans l'équipe de la semaine en Champions League

Deux joueurs du Club Bruges vainqueur mardi 0-4 à l'AS Monaco, lors de la 4e journée de la Ligue des Champions de football, figurent dans l'équipe-type de cette journée de compétition. Il s'agit du gardien américain Ethan Horvath et du meneur de jeu Hans Vanaken.

Horvath a récemment retrouvé la place de titulaire qu'occupait depuis le début de la saison Letica. Mardi, au Stade Louis II, il a effectué plusieurs parades déterminantes et ainsi préservé le large succès des Gazelles. Vanaken a marqué deux buts (12e et 17e sur penalty) et a montré une fois de plus sa grande forme actuelle.

Dans l'équipe de la Ligue des Champions Horvath a dispose des défenseurs Filipe Luis (Atlético Madrid), Manolas (AS Rome) et Bernat (PSG). Vanaken forme un milieu de terrain avec Mahrez (Manchester City), Kroos (Real Madrid) et Soler (Valence). En attaque, on retrouve Benzema (Real Madrid), Lewandowski (Bayern Munich) et Jesus (Manchester City).