Leko veut oublier la défaite à Waasland et se concentrer sur l'Atletico

Le Club Bruges jouera son dernier match de Champions League ce mardi au stade Jan Breydel face à l'Atletico de Madrid, lors de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la C1. Les deux équipes sont déjà fixées sur leur sort : l'Atletico est qualifié pour les 8èms tandis que les Blauw en Zwart disputeront les 16èmes de finale de l'Europa League.

Bruges reste sur une défaite à Waasland-Beveren (2-1) vendredi en championnat. "C'est du passé, nous sommes tournés vers le match de demain", déclare l'entraîneur brugeois Ivan Leko lors de la conférence de presse d'avant-match.

Les Gazelles marquent le pas en championnat, n'ayant gagné que deux matches sur neuf. "Je ne comprends pas pourquoi on parle de problème mental, explique Leko. Nous avons gagné 0-4 à Monaco, fait 0-0 à Dortmund et battu le Standard 3-0. C'est vrai que la défaite à Waasland-Beveren nous a fait mal, mais c'est du passé. Nous sommes tournés vers l'Atletico. Nous avons joué cinq bons matches en Champions League, notre différence de but est positive. On ne va pas parler de Waasland-Beveren ou de Zulte Waregem pendant des semaines. Nous pensons que ça ira mieux dans les prochains matches".

"Je suis très heureux d'affronter Diego Simeone et Antoine Griezmann demain, poursuit Leko. Nous avons déjà reçu pas mal de compliments de nos adversaires en Champions League. Simeone et Axel Witsel ont notamment dit que c'était difficile de jouer contre nous. Nous croyons en nos forces, mais l'Atletico est le grand favori. Ils veulent jouer la finale dans leur stade. Nous avons une chance sur dix. Si on est positif, on peut espérer faire quelque chose. Si on s'attend à un scénario dramatique, mieux vaut ne pas jouer. Nous allons tenter de jouer de manière positive, mais c'est le résultat qui compte".