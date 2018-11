Leko : "On ne va pas spéculer et parquer le bus"

Malgré la mission difficile qui attend Bruges mercredi soir au Borussia Dortmund, Ivan Leko croit aux chances de son équipe face au leader autoritaire de la Bundesliga.

"La question est de savoir ce que nous pouvons faire pour compliquer la tache du Borussia. On devra aussi essayer de jouer au foot. On ne va pas spéculer et 'parquer le bus', promet le coach des Blauw en Zwart. Savoir comment contrer le Borussia est une question difficile. Il faudra aussi que l'on saisisse nos moments histoire de prendre, parfois, l'ascendant. On va essayer de jouer au foot avec énergie et confiance. On verra bien."

Et Leko de rappeler les nombreuses individualités offensives que possèdent les Borussen.

"Il ne s'agit pas uniquement de Marco Reus. Il y a aussi Jadon Sancho, Paco Alcacer. Nous savons que le Borussia est devenu une machine en Bundesliga. Nous devrons essayer collectivement de les empêcher de jouer. Reus est un top joueur. Un capitaine. Il est très important. Mais il n'y a pas que lui. Nous devons voir ce qu'on pourra faire dans notre secteur défensif."

Un certain nombre de joueurs manquent en raison de blessures, en particulier sur le flanc. "Je ne cherche pas d'excuses mais si certains types de joueurs vous manquent, cela devient de plus en plus difficile de développer votre jeu", a conclu le Croate.

Brandon Mechele, qui était sur le banc lors du match aller, devrait être titulaire mercredi soir. "Ce sera un match différent de l'aller. Dortmund est aujourd'hui meilleur qu'à l'époque et joue devant son public. C'est une équipe difficile avec une kyrielle de stars. Et beaucoup de talents. C'est une équipe qui marque facilement. Nous devrons essayer de jouer collectivement. Le seul moyen, c'est de jouer le Borussia tous ensemble. On devra s'aider mutuellement, être compact. Ils ont beaucoup de qualité."

Pour espérer prendre des points, le Club devra défendre plus solidement qu'au cours de ses dernières sorties. "Ces dernières semaines, nous avons fait beaucoup d'erreurs individuelles. L'analyse a montré que nous cédons souvent sur des contres mortels. Nous devons être plus compacts pour éviter ce problème."

Dortmund partage la tête du groupe A avec l'Atlético de Madrid avec 9 points sur 12. Un nul suffit aux Allemands pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Après la victoire 0-4 à Monaco, le Club a la troisième place à sa portée. Celle-ci permettrait aux Brugeois de participer aux 16èmes de finale de l'Europa League.