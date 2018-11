Leko : "Notre plan a pratiquement fonctionné à la perfection"

Le Club Bruges a pris un point à Dortmund (0-0) mercredi lors de la 5e journée de la Ligue des champions, au terme de laquelle les Brugeois sont assurés de passer l'hiver européen.



Le club de la Venise du Nord, 3e de son groupe, est en effet reversé en 16e de finale de l'Europa League, tandis que l'Atletico Madrid et Dortmund sont qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue des champions.

"C'est fantastique, c'est un résultat historique", a réagi Ivan Leko, l'entraîneur de Bruges, après la rencontre. "Dortmund est très fort en Bundesliga et en Ligue des champions mais notre plan a pratiquement fonctionné à la perfection. Dortmund s'est créé peu d'occasions. Nous savions avant le match que nous aurions peu de possession de balle, mais nous avons aussi été dangereux avec Vanaken et Dennis. Je suis heureux et fier de ce que nous avons montré ici".