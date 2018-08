Le Standard, surclassé 3-0 par l'Ajax, devra se contenter de l'Europa League

Le Standard ne rejoindra pas la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les Liégeois, déjà accrochés (2-2) à domicile, ont souffert face à l'Ajax à la Johan Cruyff Arena. Les hommes de Michel Preud'homme, trop tendres, ont subi le jeu et se sont logiquement inclinés (3-0). Le sursaut de la 2e période est venu bien trop tard.



Sur papier, le Standard n’avait que 18 % de chance de se qualifier après avoir concédé le partage 2-2 à Sclessin. Mais l’Ajax sait mieux que quiconque qu’on peut faire mentir les stats. Dans une situation similaire, il l’avait appris à ses dépens en 2015 face au Rapid Vienne et avait été éliminé.



Pas question de revivre pareille désillusion pour des Ajacides qui prennent le match en main. Sans vraiment inquiéter Ochoa dans les premières minutes. Le Standard fait le gros dos et "survit" au premier quart d’heure. Sur le 6e coup de coin néerlandais, De Ligt se rapproche de la cible (24e). Schöne frappe à distance (26e) avant qu’un centre ne traverse le rectangle liégeois sans trouver preneur (27e). La pression s’intensifie. Même si le premier tir cadré est rouche et part des pieds de Bastien (28e). Un simple épisode dans la domination de l’Ajax.



Huntelaar jaillit (à la limite du hors-jeu) au petit rectangle et d’un joli extérieur du pied droit trompe Ochoa (30e, 1-0). De Ligt enfonce le clou quatre minutes plus tard sur une nouvelle phase arrêtée. Le jeune défenseur se défait à nouveau (trop) facilement du marquage d’Emond, et s’élève dans les airs. Sa tête, déviée par le … dos du même Emond, surprend Ochoa (34e, 2-0).



Le Standard en a plein les pieds. Neres frappe le poteau (44e). Dans les arrêts de jeu, Ziyech (45e+1) et Huntelaar (45e+2) se mettent en évidence. Comme il y a une semaine, les Liégeois rentrent aux vestiaires avec un retard de deux buts.



Mais cette fois, il n’y aura pas de remontée liégeoise. Neres fait 3-0 dès la reprise. Les "Rouches" ont les jambes coupées. Le match est plié. Malgré plusieurs tentatives (Marin, Huntelaar, Mpoku, Tadic,...), Ochoa et Onana se chargent de garder le score en l'état. Les montants refusent à Mpoku (60e) et Carcela (90e+1) un but qui aurait permis de sauver l'honneur.



L'Ajax poursuit sa route en C1 et affrontera le Dynamo Kiev pour une place en phase de poules de la Ligue des Champions. Le Standard est reversé dans les groupes de l'Europa League.