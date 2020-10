Le saviez-vous ? La Champions League à travers ses secrets et ses anecdotes

Ça y est, c’est reparti. La Champions League et son hymne mythique sont de retour !

On ne va pas se le cacher chaque fois que retentissent les premières notes de l’hymne composé par Tony Britten, on est envahi par les frissons. Le genre d’émotions qui fait du bien par les temps qui courent… A propos de course, celle à la succession du Bayern Munich est donc lancée pour le plus grand plaisir de millions de fans.

Bien sûr, on aurait pu choisir d’évoquer les favoris, de lister les probables révélations ou les futurs flops de cette campagne 2020-2021.

Nous avons préféré préfacer quelques duels à travers les secrets, les curiosités et autres anecdotes entourant ces matches.

Bref, les petites histoires dans l’histoire avant de céder la parole aux acteurs sur le terrain.

Dynamo Kiev – Juventus :

C’est le duel entre l’entraîneur le plus expérimenté et âgé (75 ans) de la compétition et le novice (41 ans).

Mais c’est aussi un heureux hasard puisque pour sa 1re Européenne sur le banc de la "Vieille dame", Andrea Pirlo retrouve Mircea Lucescu, le coach qui l’a lancé chez les pros alors que l’ex "centrocampista" n’avait que 15 ans. Le Roumain l’avait intégré à l’équipe première de Brescia durant la saison 1994-1995 " Lucescu m’a appris beaucoup au niveau technico-tactique, il m’a surtout appris comment je devais jouer avec des professionnels " écrira Pirlo dans son autobiographie.

Mais officiellement c’est Adelio Moro qui lui offrira ses premières minutes en Serie A le 21 mai 1995.

Lucescu n’ayant pas le diplôme requis, il n’était théoriquement pas l’entraîneur principal même s’il était le patron. Ah oui, une dernière chose concernant Adelio Moro, il est l’un des rares joueurs à avoir transformé tous ses penalties en Serie A. Rien que ça.

