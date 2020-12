Le Real Madrid au bord d'un précipice inédit sur la scène européenne

Rien n’est encore acquis et en football plus qu’ailleurs tout peut changer jusqu’à la dernière seconde. Mais troisième du Groupe B à un match de la fin, le Real Madrid a rarement été aussi en danger depuis que les poules ont fait leur apparition en Ligue des Champions. Jamais, il n’a connu l’infamie d’une sortie prématurée dans ce format.



Si les Madrilènes ont souvent traversé cette phase de groupe sans heurts, cela n’a pas toujours été le cas.

En décembre 2004, la Casa Blanca a déjà tremblé sur ses fondations. Confrontés à Leverkusen, Kiev et l’AS Rome, les Madrilènes ont souffert pour se qualifier. Battus d’entrée, ils se retrouvent impliqués dans une lutte à trois de laquelle ils ont finalement émergé.



A une journée de la fin, le Real est dos au mur. Kiev mène la danse avec dix unités. Madrid et Leverkusen suivent à deux points.



Les finalistes de 2002 gagnent tous les deux leur dernier match et referment la porte des huitièmes au nez des Ukrainiens. A l’époque, Zinédine Zidane, N.5 floqué dans le dos, est dans l’équipe, celle des Galactiques : Figo, Ronaldo, Raul, Casillas, Roberto Carlos, Owen, Beckham.



La défaite à Donetsk fait resurgir ce vieux souvenir et le spectre d’une élimination précoce. Comme il y a 16 ans, le Real garde son sort en main. Une victoire – à domicile – contre Mönchengladbach assurerait un ticket pour les 1/8es de finale.



Cette rencontre aura lieu au Stade Alfredo Di Stefano, une enceinte qui ne semble pas galvaniser les troupes de ZZ. Cadix, Alaves, et Donetsk (soit trois des cinq défaites enregistrées cette saison) sont venus s’y imposer.



Ce n’est qu’un des points de travail de Zinédine Zidane. La confiance défaillante de ses cadres en est un autre. Thibaut Courtois ou Raphaël Varane commettent des erreurs inhabituelles et les répètent ces dernières semaines.