Le Real en déplacement à la Juve, un retour tout particulier pour Zidane

Déjà présent comme assistant de Carolo Ancelotti à l’occasion de la visite du Real à la Juventus pour le compte de la 4e journée de la phase des poules du groupe B de la Ligue des champions 2013-2014, Zinedine Zidane reviendra pour la première fois à Turin dans la peau du coach principal du Real Madrid ce mardi soir.

Une rencontre particulière pour le technicien français : révélé à Cannes et aux girondins de Bordeaux, c’est en Italie que le meneur de jeu a pris son envol. Durant 5 ans (1996-2001), numéro 21 sur le dos, il a porté les couleurs de la Juventus et remporté deux titres nationaux. Son éclosion en Italie profita d’ailleurs à l’équipe de France (Champion du monde 98 et d’Europe 2000).

"J’ai appris beaucoup de choses en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. C’était la première fois que je quittais la France et c’était un gros changement pour moi. Ils m’ont accueilli comme une famille. J’ai un beau souvenir de cette partie de ma carrière", a expliqué le Français en conférence de presse.

Mais un titre manquait encore aux palmarès de Zizou : La Ligue des Champions, malgré deux finales dont une perdue face… au Real Madrid en 1998. Pour y palier, le Ballon d’Or 98 rejoint le club merengue en 2001 pour un montant record à l’époque (75 millions d’Euros) et remporte finalement le trophée dès sa première saison (Victoire 2-1 face au Bayer Leverkusen et une reprise de volée signé Zidane restée dans les mémoires).

Après avoir rangé ses crampons au placard, il remportera encore à deux reprises (2016 et 2017) la coupe aux grandes oreilles en tant que coach principal du Real, dont la dernière face… à la Juventus disputée à Cardiff au Pays de Galles.

Mais à la différence de la saison passée, et la victoire 1-4 en finale, le Real Madrid semble moins souverain. Malgré le retour en forme de Cristiano Ronaldo (21 buts sur 13 matchs en 2018), les madrilènes sont distancés en championnat espagnol et éliminés en Coupe du Roi. Il ne reste donc plus, à Zidane et ses joueurs, que la Ligue des Champions pour sauver la saison.

"L’ADN des deux clubs est similaire. Le Real et la Juventus sont des clubs qui se battent toujours et jouent toujours pour gagner. Je crois que la Juve développe un beau jeu. Ceux qu’ils font cette saison le démontre. C’est une équipe complète et il faudra donc faire attention à tous leurs joueurs. Cette rencontre n’a rien à voir avec la finale de Cardiff l’an dernier. C’est le passé et il s’agit d’une situation complètement différente", a conclu Zidane.