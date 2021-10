Le PSG "ne joue pas bien" et "doit faire mieux", reconnaît Mbappé

Le Paris SG "ne joue pas bien", a reconnu mardi l'attaquant Kylian Mbappé après la difficile victoire contre Leipzig (3-2) en Ligue des champions, signe selon lui que le club parisien "doit faire mieux" s'il veut atteindre ses objectifs.

"C'est vrai qu'on doit faire mieux", a lancé Mbappé au micro de RMC Sport. "Pour l'instant, on ne joue pas bien et on gagne. Je pense qu'il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement."

Bousculé mardi par le RB Leipzig, qui a mené 2-1 au Parc des Princes, le PSG s'en est remis aux fulgurances de Mbappé, buteur et passeur, et de Lionel Messi, auteur d'un doublé, pour s'imposer, en l'absence de Neymar (adducteurs), et se rapprocher d'une qualification vers les huitièmes de finale.

"C'est facile de jouer avec Messi", a souligné Mbappé. "On s'est trouvés ce soir et c'était bien. Maintenant il y a 'Ney' qui va revenir, il faudra qu'on soit bien tous les trois parce qu'on a besoin des trois et de tous les autres pour être performants."

Car dans le contenu, Paris a souffert mardi, comme l'a reconnu Mbappé sans ambages.

"Il y a des moments où on était dans des temps faibles et il fallait être un peu plus bas, des moments où on était dans leur camp en possession. Peut-être qu'on doit imposer notre style aussi mais là on était un peu plus dans l'adaptation", a analysé le champion du monde 2018.

"Ce n'est pas une excuse mais on a eu pas mal de joueurs qui n'étaient pas là plusieurs fois dans la saison (retenus par les sélections sud-américaines, NDLR). Dans les autres championnats, ils ont reporté les matches, nous on les a joués et gagnés. Bien sûr on est un peu laborieux en championnat mais on est à dix matches, neuf victoires", a-t-il plaidé.