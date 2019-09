Le PSG, Meunier et Di Maria, buteurs, sans pitié pour Courtois, Hazard et le Real Madrid

Les hommes de Thomas Tuchel s’emparent de la première place du Groupe A avec deux points d’avance sur le Club de Bruges et Galatasaray, qui ont partagé l’enjeu plus tôt dans la soirée (0-0), alors que les Merengue de Zinedine Zidane ferment la marche. Lors de la prochaine journée, le 1er octobre prochain, les Blauw & Zwart se déplaceront à Bernabeu, alors que les Parisiens iront goûter à l’ambiance d’Istanbul.

Le PSG, privé de Neymar , K ylian Mbappé ou encore Edinson Cavani , n’a pas manqué son rendez-vous face aux stars du Real Madrid et s’est imposé 3-0 au Parc des Princes grâce à un doublé d’ Angel Di Maria , qui avait revêtu son costume des grands soirs, et à un but dans les arrêts de jeu de Thomas Meunier , titularisé au poste de latéral droit, ce mercredi à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Champions League.

Le résumé d'une rencontre à sens unique

Thomas Meunier et Thibaut Courtois - © MARTIN BUREAU - AFP

Dominateur en début de rencontre, le PSG ouvre le score dès la quatorzième minute de jeu : Angel Di Maria, excentré, parvient à propulser le ballon d'un vieux pointu entre Thibaut Courtois, qui n'avait pas fermé l'angle, et son poteau droit : le PSG passe déjà devant (14' 1-0).

Titularisé pour la première fois en compétition officielle sous les couleurs du Real Madrid, Eden Hazard s'offre une belle occasion au quart d'heure (16'), mais son envoi lèche le poteau gauche du but défendu par Keylor Navas. Quelques minutes plus tôt, le Diable Rouge avait donné le tournis à Thomas Meunier et Marquinhos avant d'être cloué au sol (12').

Le PSG est bien dans le match, avec notamment un Thomas Meunier très offensif sur son flanc droit. D'une frappe excentrée, l'ancien Brugeois se permet même de tester les réflexes de Thibaut Courtois (21').

A la 33ème minute de jeu, Angel Di Maria remet le couvert : l'Argentin arme une frappe chirurgicale imparable pour Thibaut Courtois, malgré une belle détente du Diable (33' 2-0).

Dans la foulée, Gareth Bale pense rendre espoir aux Madrilènes, mais après l'intervention du VAR, il s'avère que le Gallois s'est aidé du bras pour conduire le ballon (36').

A l'heure de jeu, Thibaut Courtois doit s'employer à quelques reprises pour éviter le 3-0. Une dizaine de minutes plus tard, Eden Hazard quitte la pelouse après une rencontre en demi-teinte (70').

Dans les arrêts de jeu de la rencontre, Thomas Meunier s'offre le troisième et dernier but parisien après une belle combinaison avec Angel Di Maria et Juan Bernat (91' 3-0). Un but qui fera du bien au moral du latéral droit belge, en manque de temps de jeu ces dernières semaines...

Jamais en mesure de hausser le rythme, les Madrilènes rentrent bredouilles en Espagne, alors que le PSG entame de la plus belle des manières sa saison européenne !