Le PSG bat Leipzig et s'offre sa première finale en Champions League

Il n’y a pas eu photo ce soir, le Paris Saint Germain était trop fort pour Leipzig. Le club français s’impose grâce à ses trois fantastiques. Neymar, Mbappé et Di Maria offrent une première finale de Ligue des Champions à Paris qui aura l’occasion de soulever le trophée ce dimanche en cas de victoire.

90 minutes, c’est ce qu’il reste au PSG ou à Leipzig pour atteindre le Graal et atteindre la finale de la Ligue des Champions. Un dernier carré qui, pour la première fois depuis 2005, ne compte ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, vainqueurs de neuf des quinze dernières éditions avec leurs clubs respectifs.

Le coup à jouer est donc important pour les deux clubs qui sont bien décidés a imposé leur loi. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Allemands qui vont se montrer les premiers dangereux via Nkunku (3e). Les Allemands imposent un gros pressing dans leur 4-1-4-1. Mais en face, c’est Paris et ces trois fantastiques (Neymar, Mbappé, Di Maria). Sur une belle combinaison avec Mbappé, Neymar se retrouve seul face au gardien, mais le Brésilien loupe sa tentative. C’est la première grosse opportunité pour le club français.

Si Leipzig se procure une seconde occasion via Sabitzer à la 9e minute de jeu, c’est finalement Paris qui va ouvrir le score. Sur un joli coup franc de Di Maria, Marquinhos saute plus haut que tout le monde et fait 0-1. Le match est lancé et Mbappé passe tout près du 0-2. Di Maria est intenable en ce début de rencontre et ses passes sont tranchantes.

Du côté allemand, ce but ne change pas la donne. On continue à développer son jeu de passes courtes et de combinaisons. Tant et si bien que Leipzig se procure une seconde grosse opportunité à le 25e (Poulsen). Il ne faudrait cependant pas regretter ces occasions manquées.