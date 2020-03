Le PSG bat facilement Dortmund et se qualifie pour les quarts de finale

Le résumé du match

Dans un stade vide, le PSG a décidé de directement de monopoliser le ballon afin de rapidement revenir au score et d’empêcher le Borussia Dortmund de faire mal avec ces flancs.

Pourtant, les deux premières occasions viennent des pieds des Allemands. À la 18e, sur un centre d’Hakimi, Haaland arrive trop tard pour reprendre le ballon et Sancho voit sa reprise de volée passer à côté du but de Navas.

Dortmund n’a pas besoin d’avoir le ballon pour se montrer dangereux. Les Allemands jouent bien repliés, parfois à 5 derrières et progressent via contre-attaque afin de faire mal aux Parisiens.

Mais à force de courir derrière le ballon, Dortmund va offrir des possibilités à Paris. Tout d’abord à Cavani qui voit son tir contré par Burki à la 25e, avant que Neymar ne délivre son équipe trois minutes plus tard. A la 28e, Le Brésilien, mal tenu sur corner, fait 1-0. Le PSG vire en tête.

La suite de cette première mi-temps est un peu plus équilibrée, mais Dortmund n’arrive pas à revenir à la marque (38e Sancho et 41e Hazard).

Et alors que l’on se dirige vers la fin des 45 premières minutes, Juan Bernat va doubler la marque pour le PSG. Sur une superbe action collective, l’Espagnol, d’une jolie déviation fait 2-0.

Il n’y a donc plus le choix pour les hommes de Lucien Favre. Il faut jouer plus haut et tenter d’inscrire un but.

Ce que Dortmund a bien compris. Les Allemands commencent à pousser en début de seconde période, mais le PSG reste à l’affût et ne passe pas loin de faire 3-0 via Di Maria (56e).

La seconde est plus pauvre en occasions. La montée au jeu de Kylian Mbappé (63e) et la sortie de Thorgan Hazard (68e) et Witsel (71e) ne vont rien changer au score. Ni l’exclusion en fin de match d’Emre Can. Le PSG se qualifie facilement lors de ce match retour pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.