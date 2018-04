Le président du Barça s'excuse après l'élimination : "Je me sens très mal"

"Je suis vraiment désolé pour tous nos supporteurs dans le monde": le président de Barcelone Josep Bartomeu n'a pas caché son embarras mardi après la défaite contre la Roma (3-0) qui élimine les Blaugrana de la C1 malgré leur victoire 4-1 en quart de finale aller.

"Je me sens très mal pour les supporteurs que l'on n'ait pas atteint les demi-finales, a déclaré le dirigeant, interrogé par la TV Catalunya. C'est un jour très triste. Ca me laisse un mauvais goût et ça fait mal pour les supporteurs. Notre rêve à tous c'était d'atteindre les demi-finales et je suis vraiment désolé pour tous nos supporteurs dans le monde".

"Félicitations à la Roma. La Roma a mieux joué, ils nous ont battus dans tous les aspects du jeu, ils nous ont dominé, a-t-il ajouté, beau joueur.

"C'est un résultat clair qu'il faudra analyser. On essaie toujours de remporter la C1, on veut tous les titres. Mais c'est un coup très dur", a-t-il enfin reconnu.

Pour la 3e fois d'affilée, le géant catalan est le grand absent du dernier carré de la Ligue des champions alors qu'il a caracolé en tête de la Liga toute la saison et est en passe de remporter un nouveau titre de champion d'Espagne.