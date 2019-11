Le phénomène Haaland toujours leader du classement des buteurs

Le Norvégien de Salzbourg Erling Braut Haaland, 19 ans, trône toujours en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions après son nouveau but contre Naples (1-1) à qui il avait déjà infligé un doublé à l'aller.

Avec 7 buts en quatre matches de C1 dans sa toute jeune carrière, le phénomène norvégien devance des légendes comme Thierry Henry ou Didier Drogba qui ne comptaient que 5 buts après quatre rencontres de Ligue des champions, selon le statisticien Gracenote.

La star de Lyon Memphis Depay, buteur de près contre Benfica (3-1), pointe à trois longueurs de Haaland avec 4 buts.

De son côté, le milieu de Liverpool Alexandre Oxlade-Chamberlain, déjà auteur d'un doublé contre Genk à l'aller a ajouté un 3e but à son compteur au retour à Anflied contre les Belges (2-1). Quatre buts en quatre matches toutes compétitions confondues pour l'international anglais qui retrouve son meilleur niveau après une rupture des ligaments croisés il y a un an et demi.

A Chelsea, Jorginho fait lui son entrée dans le classement grâce à deux buts sur penalty contre l'Ajax Amsterdam (4-4).

Classement des buteurs à l'issue de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions de football:

7 buts: Haland (RB Salzbourg)

5 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

4 buts: Depay (Lyon), Gnabry (Bayern Munich), Hakimi (Dortmund), Kane (Tottenham), Orsic (Dinamo Zagreb), Sterling (Manchester City)

3 buts: Icardi (Paris SG), Martínez (Inter Milan), Kylian Mbappé (Paris SG), Mertens (Naples), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Promes (Ajax Amsterdam), Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham)

2 buts: Agüero (Manchester City), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg), Bonaventure (Club Bruges), Di María (Paris SG), Dybala (Juventus Turin), Hwang (RB Salzbourg), Jorginho (Chelsea), Mané (Liverpool), Mbwana (Genk), Osimhen (Lille), Sabitzer (RB Leipzig), Seferovic (Benfica), Suárez (Barcelone), van de Beek (Ajax Amsterdam), Werner (RB Leipzig)