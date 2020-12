Le Phénix Giroud plante un quadruplé et s'invite à la table des grands buteurs

Olivier Giroud a mené Chelsea à la victoire sur la pelouse du FC Séville en monopolisant la feuille de match avec ses quatre buts (0-4). Depuis Marco Van Basten en 1992, ils sont 14 à avoir réalisé cet exploit en C1. Le Français a donc ajouté son nom à une liste prestigieuse. Il s’invite aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou encore Zlatan Ibrahimovic.



Deux joueurs ont fait plus fort avec un quintuplé : Lionel Messi (FC Barcelone-Bayer Leverkusen, 7-1 en 2012) et Luis Adriano (Shakthar Donetsk-Bate Borisov, 7-0 en 2014).



Une performance XXL qui signe une nouvelle renaissance pour le Phénix Giroud. Souvent sous-estimé, presque toujours contesté, le Savoyard renaît systématiquement de ses cendres et le plus souvent quand on ne l’attend pas.



Grenoble, Istres, Tours, Giroud a pris les chemins de traverse pour arriver au sommet. Il a explosé à Montpellier où il a décroché un titre inattendu en Ligue 1 et un transfert à Arsenal. Chez les Gunners, il a bataillé pour se bâtir une place de titulaire avant de filer à Chelsea où il évolue le plus souvent dans l’ombre de Tammy Abraham. Mais là encore, le Français remonte dans la hiérarchie de Lampard à force de travail et de détermination.



Installé en équipe de France depuis 2011, il peut compter sur le soutien indéfectible de Didier Deschamps qui loue ses qualités, son importance dans le système. Son manque d’impact (aucun but inscrit) pendant un Mondial 2018 victorieux a accentué son image de buteur maladroit. Et pourtant avec 44 buts en 105 sélections, seul Thierry Henry a fait mieux dans l’histoire des Bleus.



Décrié mais relativement efficace (un but toutes les 159 minutes en carrière), Giroud est un paradoxe. Un attaquant au profil atypique. Un joueur complet. Il a encore étalé l’étendue de sa palette mercredi soir. Frappe enroulée du pied gauche, ballon piqué du pied droit, tête croisée, penalty obtenu et transformé, son quadruplé est presque un modèle du genre.



Pas sûr que cela suffise à faire taire ses détracteurs.