Le Paris SG partage au Napoli, Mertens touché à l'épaule

Naples et le Paris SG se sont quittés dos-à-dos (1-1) ce mardi dans la cadre de la 4ème journée de la phase de poule de la Champions League.

Au terme d'une première période équilibrée, le PSG a pris les devants au moment où Dries Mertens et les siens prenaient l'ascendant sur leurs adversaires. En effet, les troupes de Tuchel, qui a titularisé d'entrée Thomas Meunier, ont rejoint les vestiaires avec un avantage d'un but grâce à la première réalisation de Bernat sous les couleurs du PSG (45e+2, 0-1). Après le repos, l'équipe de Naples a été récompensée de son excellente entame de seconde période par un penalty converti par Insigne à la 63e (1-1). Un retour au score qui a contraint Tuchel à remplacer Thomas Meunier à la 73e. Dix minutes plus tard, c'était au tour de Mertens, touché à l'épaule gauche, de céder sa place (83e). Comme lors du match aller, les deux équipes se sont finalement quittées dos à dos (1-1). Au classement, Naples et Liverpool, défait 2-0 sur la pelouse de l'Étoile rouge, sont en tête avec chacun 6 points, tandis que le PSG (5) et l'Étoile rouge de Belgrade (4) suivent de près.

Thomas Meunier a directement mis un strap sur sa cheville lors de son remplacement. On ignore actuellement si le Belge souffre d'une blessure. Dries Mertens est sorti de la pelouse à la 83ème minute en se tenant l'épaule après un contact anodin avec Draxler. Il ne s'agirait cependant "que" d'une entorse pour Mertens selon le médecin de Naples.

La sortie anticipée des deux Diables Rouges a cependant dû inquiéter quelque peu Roberto Martinez. Le sélectionneur national, qui dévoile ce vendredi sa liste des Diables pour les matches contre l'Islande et la Suisse, a déjà enregistré de nombreux forfaits.