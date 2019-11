Le 'Kaiser' Lewandowski s'offre le quadruplé le plus rapide de l'histoire en C1, Dybala garantit la 1ère place à la Juve

Encore et toujours lui ! Robert Lewandowski a réalisé un nouvel exploit avec le Bayern Münich mardi soir en Ligue des Champions. L’avant-centre Polonais a grandement contribué au succès 0-6 des Allemands contre l’Etoile rouge de Belgrade pour assurer la première place du groupe.

Alors que Leon Goretzka avait placé les siens sur de bons rails (14e), Lewandowski s’est chargé d’élargir la marque… ou plutôt de creuser un fossé entre les deux équipes. En début de deuxième période, le 'Kaiser' du Bayern a planté quatre buts (53e, 60e, 64e et 68e) pour signer le quadruplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des Champions en 14 minutes et 31 secondes. Corentin Tolisso a conclu la fête bavaroise en inscrivant le but du 0-6 en fin de rencontre (90e).

L’attaquant polonais n’est pas nouveau à ce genre de records. En 2015 en Bundesliga, il était parvenu à marquer cinq buts en l’espace de neuf minutes. Il est également, avec Lionel Messi, le seul joueur à avoir marqué plus d’un quadruplé en Ligue des Champions. Intraitable cette saison, il a déjà marqué 16 buts en 12 matches du championnat allemand et compte désormais 10 réalisations en cinq matches de Ligue des Champions. Tout simplement monstrueux.

Autre équipe qui s’est assurée la première place de son groupe ce mardi soir (en dehors de Manchester City et du PSG), la Juventus s’est imposée sur un score beaucoup moins retentissant face à un adversaire en revanche plus coriace. Les Turinois ont gagné 1-0 à domicile face à l’Atletico Madrid grâce à un sublime coup franc de Paulo Dybala (45e+1). L’Argentin permet à la Juventus d’ainsi compter 13 points contre 7 pour l’Atletico et 6 pour le Bayer Leverkusen.