Le joueur de Manchester Mason Greenwood a joué avec un maillot floqué au PSG

Manchester United s'est qualifié pour les 1/4 de finale de la Champions League sur le terrain du Paris SG mercredi dernier. Pourtant, Ole Gunnar Solskjær a été contraint de faire face à plusieurs défections dans son noyau, à cause des blessures et des suspensions. Le Norvégien a donc largement puisé dans son équipe de jeunes pour compléter sa feuille de match. Deux espoirs ont ainsi foulé le terrain du Parc des Princes: Tahith Chong et Mason Greenwood.

Pour ce dernier, même si il est l'une des plus belles promesses de l'académie des jeunes des Red Devils, la participation à ce match était hautement improbable. Si bien que l'intendance de Manchester a été un peu prise au dépourvu lorsqu'il a été inclus sur la feuille de match par Ole Gunnar Solskjær. En effet, Mason Greenwood n'avait pas encore de maillot à son nom...

Son maillot a donc été floqué dans l'après-midi avant le match. L'équipe étant déjà à Paris, Il a été demandé au PSG de procéder à l'inscription. C'est pour cela que le logo du PSG se trouve sur le maillot et que la typographie du nom n'est pas celle de Manchester. Mais bien celle du club parisien.