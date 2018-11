Le FC Bruges vers un premier succès en Ligue des Champions depuis 2005 ?

Le Club de Bruges, est au pied du rocher, au pied du mur. Une victoire à Monaco lui permettrait de s'isoler à la 3e place de son groupe. Une 3e place qui donne accès aux 16e de finale de l'Europa League. Monaco est en méforme, est-ce le bon moment pour jouer cette équipe ?

On a l'impression que oui. L'équipe de Monaco, 2e du dernier championnat français, demi-finaliste de la Ligue des Champions il y a 2 ans, n'est plus que l'ombre d'elle même. Monaco n'a remporté qu'un seul de ses 15 derniers matches joués cette saison. C'était contre Nantes lors de la première journée de championnat. Depuis, c'est la dégringolade. Même Thierry Henry, l'enfant du pays, n'y peut rien. Depuis qu'il a pris le relais de Leonardo Jardim au poste d'entraîneur, il a enchaîné une défaite à Strasbourg, un nul contre Bruges, et une autre défaite samedi à Reims. En clair, l'équipe est malade. Et le Club de Bruges a effectivement un coup à jouer s'il veut aller chercher la 3e place qui permet de poursuivre l'aventure en Europa League. C'est en tous les cas le sentiment du manager Vincent Mannaert.

"C'est notre ambition de fait. On est toujours en course. Donc il faut y aller à fond", affirme-t-il.

En cas de succès, le Club de Bruges ferait coup double. Il s'isolerait effectivement à la 3e place mais il mettrait un terme à une série catastrophique en Ligue des Champions. Les champions de Belgique n'ont plus gagné un match dans cette compétition depuis novembre 2005 et un succès 3-2 contre le Rapid Vienne. Soit 13 ans sans victoire. Bruges peut frapper un grand coup.