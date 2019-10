Le Paris SG était trop fort pour le FC Bruges, ce mardi, dans le cadre de la troisième journée du Groupe A de la Champions League. Les Parisiens se sont imposés 0-5 en Venise du Nord, sur un doublé de Mauro Icardi (7' et 63') et un triplé de Kylian Mbappé (61', 78' et 83').