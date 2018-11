Le FC Bruges, bien organisé, résiste au Dortmund de Witsel

Le Club de Bruges a ramené un point de son déplacement à Dortmund dans le cadre de la cinquième journée de Ligue des Champions (0-0). Les Brugeois ont livré une solide prestation défensive. Ils sont éliminés de la C1 mais ils joueront en Europa League en février prochain. Axel Witsel, titulaire dans l'entrejeu du BVB, a été remplacé à la 89e minute. Pour la première fois cette saison, les Schwarz-Gelben n'ont pas marqué à domicile.



Monaco battu, le FCB est assuré de terminer au pire 3e au coup d’envoi. Une bonne nouvelle pour les Brugeois qui subissent d’emblée la pression allemande. Les Borussen jouent haut et privent les Brugeois de ballon. Horvath s’interpose brillamment devant Pulisic puis Mechele écarte le danger (10e).



Il faut près de 20 minutes aux "Blauw en Zwart", à la peine en championnat (6/21), pour émerger. Après une récupération haute de Vanaken, Amrabat s’ouvre une fenêtre de tir (25e). La frappe du Marocain termine loin du cadre.



Bruges s’appuie sur un bloc compact et limite les espaces. Dortmund, patient, guette la moindre erreur. Suite à un duel anodin perdu au milieu de terrain, Reus déboule plein axe. Le capitaine du Borussia fixe Horvath et manque la cible de peu (32e).



Avec un tir dévié d’Alcacer (46e) et un retour décidé de Denswil devant Pulisic (48e), Dortmund redémarre fort. Les Brugeois resserrent rapidement les rangs. Ils éprouvent toujours autant de difficulté à sortir mais ils résistent. Dennis hérite tout de même d’une belle occasion. Il manque malheureusement de lucidité dans le dernier geste (74e).



Cette saison, seul le Herta Berlin avait réussi à tenir en échec le leader de la Bundesliga au Signal Iduna Park. Avec ce partage, le Borussia cède la première place du groupe A à l'Atletico.